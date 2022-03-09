Накануне в Северодонецке в результате обстрелов оккупантов погибли 10 человек, 9 - ранены.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуацию в области и подчеркнул, что обстрелы продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время телемарафона.

Отвечая на вопрос, какова сейчас ситуация в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном, Гайдай сказал: "Обстрелы продолжаются. Те позиции, которые заняли наши защитники, - они не двигаются".

Там, где враг хочет прорваться, добавил Гайдай, он получает достойный отпор.

"Главная сейчас проблема, что они просто со злости какой - то, от безысходности просто начали обстреливать все наши абсолютно мирные города", - подчеркнул он.

Гайдай подчеркнул, что накануне в Северодонецке в результате обстрелов оккупантов погибли 10 человек, 9 - ранены.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что город Северодонецк Луганской области за сутки подверглось трем массированным обстрелам со стороны русской армии.

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