Американский политика отметил, что до сих пор не понимает, полной мотивации президента страны-агрессора (Владимира Путина - УНИАН).

Россию от вторжение в Украину могут сдержать лишь "невиданные доселе санкции". В этом вопросе Запад должен быть единым.

Об этом заявил американский политик, председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф в эфире телеканала CBS Face the Nation, пишет Тһе Guardian.

"Я думаю, что для того, чтобы сдержать то, что кажется очень вероятным - российское вторжение в Украину, снова понадобятся огромные санкции против России. И я считаю, что наши союзники должны быть убеждены в этом. Россия должна понять, что мы в этом едины", – размышлял Шифф о том, что помешает Путину отдать приказ о нападении российских войск, которые собрались возле украинской границы.

Читайте такжеРастут лагеря и состав техники: РФ продолжает стягивать войска к границе с Украиной

В то же время он отметил, что до сих пор не понимает, полной мотивации президента страны-агрессора (Владимира Путина - УНИАН). Однако американский политик подчеркнул, что "ничто иное, чем уровень санкций, которых Россия никогда не видела, не удержит Путина. И это именно то, что США нужно сделать вместе с союзниками".

Ранее издание Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков назвало два сценария возможного вторжения РФ в Украину.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Вас также могут заинтересовать новости: