Оказывается, что Юрий Прилипко жив.

Известный украинский политолог Юрий Романенко около часа назад со ссылкой на очевидцев рассказал, что оккупанты расстреляли главу Гостомельской ОТГ Юрия Прилипко прямо во дворе его дома.

Сейчас же стало известно, что Прилипко жив. Он действительно попал под обстрел, но с ним все в порядке.

"Мне позвонил один из местных депутатов и говорит, что Прилипко живой. Он вместе с группой волонтёров попал около часа назад под обстрел в Гостомеле, который продолжается и сейчас. Погиб один из волонтёров. Ещё один источник из государственных органов подтвердил, что час назад общался с Прилипко", - написал Романенко в Facebook.

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