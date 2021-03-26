Разумков подчеркнул, что это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане.

На ближайшем заседании Верховная Рада даст оценку действиям российско-оккупационных войск на Донбассе, в том числе из-за обострения ситуации возле Шумов.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает пресс-служба парламента.

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"Сегодня на фронте погибли четыре наших военнослужащих. Глубокие соболезнования семьям и близким погибших! Это большая потеря для всех нас. К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане. На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага", - отметил Разумков.

Гибель украинских военных на Донбассе

26 марта на Донбассе в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли, еще двое получили ранения.

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Автор: Леся Лещенко