СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы

Суд дал разрешение на задержание фигурантов, они объявлены в розыск.

Служба безопасности Украины установила персональные данные всех участников террористической группы, которые 26 мая 2018 года осуществили артиллерийский обстрел позиций операции Объединенных сил в Луганской области в районе Бахмутской трассы.

Также установлена ​​причастность этой террористической группы к обстрелу подразделений Вооруженных сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области, сообщил пресс-центре СБУ.

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«Во время вражеской атаки погибли двое сотрудников Центра специальных операций «А» СБУ - полковник Руслан Муляр и прапорщик Юрий Журавлев. Еще два спецназовца получили ранения. По данным украинской контрразведки, группу террористов так называемого «3-го мотострелкового батальона 4-й омсбр народной милиции «ЛНР» возглавлял уроженец РФ по прозвищу «Шумер». В его подчинении находились трое участников незаконных вооруженных формирований. Для атаки на позиции операции Объединенных сил в районе Бахмутской трассы боевики применили артиллерийское вооружение», - говорится в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства главарю группы и подчиненным сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд дал разрешение на задержание фигурантов, они объявлены в розыск.

Террористам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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