Германия рассматривает возможность поставки в Украину 2700 зенитно-ракетных комплексов бывшей ГДР.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на DPA.
Министерство экономики Германии одобрило поставки в Украину советских зенитно-ракетных комплексов "Стрела", которые принадлежали армии бывшей Германской Демократической Республики.
Источники сообщают, что Федеральный Совет безопасности Германии еще не поддержал этот шаг, хотя вооружение готово к отправке.
Как сообщал УНИАН, ранее Германия решила передать Украине тысячу единиц противотанкового оружия и 500 "Стингеров".
26 февраля Германия впервые разрешила поставки вооружения в Украину, которое поступит из Нидерландов.
До этого дня Германия придерживалась долговременной практики блокирования возможности передачи летального оружия в зоны конфликтов.