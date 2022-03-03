Федеральный Совет безопасности Германии еще не поддержал этот шаг, хотя вооружение готово к отправке.

Германия рассматривает возможность поставки в Украину 2700 зенитно-ракетных комплексов бывшей ГДР.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на DPA.

Министерство экономики Германии одобрило поставки в Украину советских зенитно-ракетных комплексов "Стрела", которые принадлежали армии бывшей Германской Демократической Республики.

Источники сообщают, что Федеральный Совет безопасности Германии еще не поддержал этот шаг, хотя вооружение готово к отправке.

Как сообщал УНИАН, ранее Германия решила передать Украине тысячу единиц противотанкового оружия и 500 "Стингеров".

26 февраля Германия впервые разрешила поставки вооружения в Украину, которое поступит из Нидерландов.

До этого дня Германия придерживалась долговременной практики блокирования возможности передачи летального оружия в зоны конфликтов.

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