Главный прокурор Германии уже получил первые доказательства российских преступлений.

Германия расследует военные преступления Российской Федерации в Украине. Речь идет об убийстве мирных жителей и разрушении украинской инфраструктуры

Об этом пишет Spiegel.

Расследованием занимается главный прокурор Германии Питер Франк. В его распоряжении уже доказательства атак российских войск на Украину, а именно:

взрывы бомб;

нападения на жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру;

повреждение газопроводов, свалки ядерных отходов и прочее.

Отмечается, что это позволит принять меры в отношении отдельных виновных.

Кроме того, немецкая прокуратура получила так называемые списки целей, российских военных – списки украинских политиков, которых якобы должны убить. Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что он цель номер один.

Согласно Международному уголовному кодексу, федеральный прокурор может преследовать военных преступников по всему миру.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из Мариуполя Донецкой области гуманитарным коридором. Противник начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.

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