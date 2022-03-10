На одном из фото - убитый 9 марта 16-летний парень.

Антон Геращенко опубликовал жуткие кадры, сделанные в Харькове после очередного обстрела со стороны оккупантов.

Фотографии впечатляют. Их чиновник обнародовал в своем Telegram-канале.

"На фото - дети, которые после обстрелов оказались в больницах Харьковской области. На последнем фото - убитый сегодня на рынке 16-летний парень… Должно же быть что-то святое у этих подонков. Что может быть более святое чем дети?", - написал Антон Геращенко.

"Это конкретный результат так называемое спецоперации Путина и "денацификации" Украины. И как говорит Геббельс в юбке путинского режима - мразь Захарова - "все идёт по плану…", - резюмировал чиновник.

Вас также могут заинтересовать новости: