В Генштабе отмечают, что целью агрессора является не только оккупация, но и геноцид мирного населения и разрушение гражданской инфраструктуры Украины.

Преступления Российской Федерации против Украины, которые сейчас совершаются ежедневно, не будут иметь сроков давности, виновные будут привлечены к ответственности даже через десятки лет.

Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Документальное свидетельство военных преступлений, преступлений против человечности, преступлений агрессии и геноцида, которые совершаются на всей территории Украины вооруженными силами Российской Федерации с приказом высшего военно-политического руководства страны-агрессора и страны-убийцы Российской Федерации. Эти все четыре основных международных преступления не имеют срока давности, виновные в их совершении будут привлечены к ответственности даже через десятки лет", - отмечается в заявлении.

"Циничная и коварная война, которую ведет Россия против Украины уже восьмой год, показывает, что целью агрессора является не только оккупация, но и геноцид мирного населения и разрушения гражданской инфраструктуры Украины. Украина никогда не забудет и не простит разрушений убийств мирных жителей, в крови детей и взрослых, разрушения жилой инфраструктуры, мародерства, которые Россия делает против Украины. Никогда!"- отмечается в заявлении.

"Всех причастные представители российских регулярных соединений и подразделений вооруженных сил России, подчиненных министерству обороны и генеральному штабу вооруженных сил РФ, подразделений и специальных формирований, подчиненных другим силовым ведомствам РФ, их советников, инструкторов, других регулярных и нерегулярных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Россией, будут наказаны и привлечены к ответственности!"- говорится в сообщении.

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