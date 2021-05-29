Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид ознакомилась с ситуацией на КПВВ "Новотроицкое".

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид вместе с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой ознакомились с ситуацией на КПВВ "Новотроицкое".

Как сообщается на сайте Госпогранслужбы, во время посещения КПВВ Шмид и Джапарова ознакомились прежде всего с имеющейся инфраструктурой для безопасного и комфортного пересечения линии разграничения гражданами.

Украинские правоохранители заверили в готовности обеспечить пропуск граждан через линию разграничения. В то же время пограничники проинформировали, что российско-оккупационные войска пропускают людей через дорожный коридор, на котором размещен КПВВ «Новотроицкое», только два раза в неделю, при этом существенно ограничивая пассажиропоток.

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После посещения КПВВ «Новотроицкое» Шмид подчеркнула необходимость открытия новых пунктов пропуска.

«На пункте въезда-выезда «Новотроицкое» я увидела усилия, предпринимаемые правительством, чтобы помогать людям пересекать линию соприкосновения. Срочно нужно обеспечить свободу передвижения, включая открытие новых и существующих пунктов пропуска», - написала она в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Шмид осуществляет визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Это ее первый визит в Украину после назначения на пост генерального секретаря ОБСЕ.

Во время визита Шмид провела переговоры с Кулебой, встретилась руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

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Автор: Виктория Токарева