Из более 20 тысяч крымских правоохранителей верными Украине остались чуть более полутора тысяч.

Огромное количество сотрудников крымских правоохранительных органов весной 2014 года предали Украину и перешли на сторону российского оккупанта. Это произошло из-за недостаточной идеологической подготовки в Украине к началу агрессии РФ.

Такое мнение высказал герой Украины, офицер Генштаба и начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, генерал-майор Игорь "Сумрак" Гордейчук, пишет "Апостроф".

Генерал убежден, что сейчас с патриотизмом в рядах ВСУ проблем нет, чего нельзя сказать о МВД и СБУ.

"Я не уверен, решатся ли они [на измену], но чтобы не получилось второго Крыма. Наши Вооруженные силы больше были готовы выполнять задачи. Но, например, судебная система на 80% руководствуется Московией. Правоохранительная - не охранная , а правопохоронная - процентов на 50. Там, где молодые пришли, они не должны, а где старые кадры, я бы им не доверял. Это вопрос к компетентным органам, пусть проверяют. Но я бы их не брал", - говорит "Сумрак".

Измена Украине в Крыму

Как ранее сообщал УНИАН, во время оккупации Крыма более 20 тысяч украинских правоохранителей предали Украину и перешли на сторону оккупантов. В суды уже передали 143 дела по которым есть 148 обвиняемых.

"Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько их не предали присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией", - заявлял заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Автор: Юрий Годован