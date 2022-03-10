Враг пытается атаковать Николаев и продвинуться в сторону Южноукраинской АЭС.

В Николаеве, который цинично обстреливают оккупанты из "Градов" и "Ураганов", проходит эвакуация мирных жителей. Среди них были напуганные маленькие дети и женщины, которые едва сдерживали слезы.

"Надеемся, что совсем скоро наши родные вернутся домой на мирную Родину", – написали в ГСЧС и прикрепили соответствующие фото хода эвакуации.

К слову, россияне до сих пор не могут прорваться в Николаев. Защитники крепко держат оборону города, тогда как "вторая армия мира" продолжает топтать нашу землю, попутно обстреливая частные и многоэтажные жилые дома. Из-за действий "освободителей" многие люди остались без крыши над головой.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля подло ворвались в Украину.

Сначала враг начал бомбить военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы падали на Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

По сведениям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по состоянию на 9 марта, с начала войны погибли 474 мирных жителей Украины, однако реальные потери наверняка выше.

В Генштабе ВСУ 9 числа поделились, что в нашем государстве уже уничтожены более 12 тысяч врагов и много техники противника.

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