Креативный директор "Вернись живым" Алексей Новиков отмечает, что выпуск календаря ежегодно является уже традицией фонда, но в этом году календарь отличается от всех предыдущих.

16 декабря благотворительный фонд "Вернись живым" презентовал календарь "Реальные масштабы" в Киеве и на позициях военных на Донбассе.

"Реальные масштабы" - это 12 сюжетов, развернутых на пейзажах Донбасса, где происходили события российско-украинской войны. Центральными объектами композиций стали трансформированные 3D-модели различных девайсов, которые помогают сохранить жизнь наших военных, быть более точными в противодействии врагу и оберегать нашу независимость.

Украинские военные, находящиеся в зоне проведения ООС, первыми ознакомились с проектом и сделали фото на знаковых локациях, изображенных в календаре.

В тот же день фонд с участием представителей Министерства обороны, Генерального штаба, Министерства по делам ветеранов, дипломатических представительств презентовал календарь в Киеве.

Символическая двойная презентация календаря показывает, что фонд объединяет и военных, и гражданских, которым не безразлична война.

Читайте также"30 дней благодарности": в сети запустили челлендж к 30-летию ВСУ (видео)Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отмечает: "В календаре вы увидите теплоприцел в небе Авдеевки, с которого десантируются военные, мобильный комплекс наблюдения, разгуливающий возле Карловского водохранилища, и другие полуфантастические сюжеты. Таким образом мы хотели показать реальные масштабы помощи армии, поскольку каждый человек, поддерживающий ВСУ, предоставляет защитникам настоящую суперсилу".

Креативный директор "Вернись живым" Алексей Новиков отмечает, что выпуск календаря каждый год является уже традицией фонда, но в этом году календарь отличается от всех предыдущих: "Каждая иллюстрация — это реальный донбасский пейзаж, в который мастерски вписана 3D-модель техники, которую "Вернись живым" восьмой год подряд закупает и передает военным на фронт. Каждый вписанный в пейзаж небольшой гаджет приобрел вроде бы нереальные масштабы, которые парадоксальным образом иллюстрируют реальное значение высокоточной техники в этой войне".

Получить календарь "Реальные масштабы" можно, перечислив благотворительное пожертвование фонду "Вернись живым" в размере от 500 грн: https://realscale.charity/.

Ознакомиться с работами можно с 17 по 23 декабря в галерее "Тадзио".

Автор: Ольга Робейко