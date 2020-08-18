"Может сесть в машину и поехать в Донецк": политолог назвал плюсы и минусы включения Фокина в ТКГ

Первый премьер независимой Украины будет принимать участие в минских переговорах.

Первый премьер независимой Украины Витольд Фокин, который был включен в делегацию на минских переговорах, является носителем "советского мышления", однако может наладить диалог с представителями ОРДЛО.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал политолог Вячеслав Потапенко.

Среди плюсов Фокина эксперт назвал его возраст.

"Я помню Фокина – это были времена плеяды "красных директоров". Какие у него козыри? Во-первых, возраст. Ему не страшно. Он может поехать на тот же Донбасс, он там всех знает, для него все они как внуки. И даже если он отдаст жизнь за Родину, решая этот вопрос – это такая ситуация, которая и его может устроить. То есть ему не страшно, он может сесть в машину и поехать прямо в Донецк, в отличие от многих других, которые ходят по киевским студиям, занимают кабинеты, имеют печати", - считает Потапенко.

При этом он отметил, что у Фокина есть и минусы.

"Это советское мышление. Скорее всего, он видит эту картину как какое-то искажение, ему может быть непросто ориентироваться в современной ситуации. Тем не менее, у него есть возможность коммуницировать напрямую, он находится в стороне от современных политических пертурбаций. В роли парламентера он имеет преимущества", - пояснил он.

Фокин в ТКГ: что известно

30 июля президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

4 августа Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.

18 августа Фокин официально вошел в состав переговорной группы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован