Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины еще два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Один автомобиль - уже в распоряжении подразделения Главного управления разведки, которое выполняет боевые задачи в районе города Бахмут Донецкой области.

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Другой внедорожник уже используется в составе мобильных групп минирования в районе Макеевки Луганской области.

Кроме того, фонд передал подразделению ВСУ квадрокоптер DJI Mavic 3 для эффективной воздушной разведки и обнаружения вражеских позиций.

Напомним, при содействии Фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже около 55 авто - внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий. Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.