Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одной из воинских частей Вооруженных сил Украины высокопроходимый пикап Ford Ranger, микроавтобус Volkswagen Transporter Т5 и два тепловизора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Машины и техника поступили в распоряжение подразделения, выполняющего боевые задачи в районе города Бахмут и на его окраинах.

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Автомобили оборудованы камерами ночного видения для безопасного передвижения воинов в ночное время.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили более 110 авто, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.