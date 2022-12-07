Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины уже вторую систему борьбы с вражескими дронами KVERTUS KVS G-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В Фонде отметили, что антидроновое ружье украинского производства.

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"Favbet Foundation не только помогает военным уничтожать вражеские дроны, но и поддерживает отечественных производителей", - говорится в сообщении.

Первую систему KVERTUS KVS G-4 Favbet Foundation передал ВСУ еще в начале ноября. Ружье уже успешно помогает защитникам Украины противодействовать вражеским дронам на южном фронте.

Напомним, при содействии Фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

От начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 авто - внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Сейчас 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.