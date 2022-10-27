Кроме того, фонд передал бойцам "буржуйки", спальные мешки.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины два автомобиля Volkswagen Transporter T5, сообщили представители фонда.

Автомобили уже в распоряжении подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на юге Украины.

Кроме того, фонд передал бойцам "буржуйки", спальные мешки.

Видео дня

Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.