Указанное подразделение ГУР выполняет боевые задачи на наиболее критических участках фронта.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бронированный автомобиль для нужд одного из подразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Указанное подразделение ГУР выполняет боевые задачи на наиболее критических участках фронта.

Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Видео дня

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.