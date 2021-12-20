Семь лет войны в европейской стране, как это возможно, и кто на кого мог напасть? Оказывается, жители Европы просто не могут поверить, что на мирное развитое государство может напасть соседняя страна и оккупировать чужие территории. Первая информационная компания провела опрос среди жителей европейских стран и, почти никто не поверил, что в Украине уже столько лет длится война, тысячи погибших, миллионы поломанных судеб, аннексирован Крым, оккупированы украинские территории. Они не верят в опасность и то, что такая же ситуация может произойти в их стране.

Первая информационная компания создала специализированные ресурсы, где на трех языках размещена информация о войне на некоторых территориях на востоке Украины и о судьбе пострадавших людей от оккупационных действий: www.youaredonbas.com.

Отдельное внимание уделено аннексии Крыма, ведь разделены целые семьи, сломано много жизней и это не должно пройти безследно, завтра подобная ситуация может повториться в одной из европейских стран из-за непомерных аппетитов оккупанта. Подробнее о последствиях аннексии Крыма и личных историях крымчан: https://youarecrimea.com/.

Цель нашего проекта – не только напомнить всему миру о последствиях войны в Украине, мы хотим и будем способствовать возвращению мирной жизни украинцев и восстановлению территориальной целостности государства, - отметили в Первой информационной компании.

Автор: Григорий Бондарь