Завтра Европейская комиссия рассмотрит вопрос ускоренного присоединения украинской энергосети к европейской.
Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
"Европейская комиссия завтра вне очереди соберется. На повестке дня: энергетическая безопасность для Украины и ЕС, синхронизация Украины с европейской сетью и санкции", - написала она в Twitter.
Симсон анонсировала санкции против России, который для нее будут очень болезненными.
Напомним, ранее Европа пообещала России отключение от SWIFT, санкции против Центробанка и олигархов.