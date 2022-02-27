Симсон также анонсировала санкции против России, которые для нее будут очень болезненными.

Завтра Европейская комиссия рассмотрит вопрос ускоренного присоединения украинской энергосети к европейской.

Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Европейская комиссия завтра вне очереди соберется. На повестке дня: энергетическая безопасность для Украины и ЕС, синхронизация Украины с европейской сетью и санкции", - написала она в Twitter.

Симсон анонсировала санкции против России, который для нее будут очень болезненными.

Напомним, ранее Европа пообещала России отключение от SWIFT, санкции против Центробанка и олигархов.