Евгений Васильев: В "Л/ДНР" царят паника, неразбериха и хаос. Дончане провели флеш-моб: "Украина, открой границы", при том, что с нашей стороны сообщение открыто с 10 июня

Что сейчас происходит на КПВВ?

Давайте, начнем с самого начала. 22 марта командование ООС закрыло все КПВВ одновременно, сделано это было за одну ночь. Как рассказывали пограничники, утром они получили приказ, в 7 утра его выполнили. Никакой официальной информации, что так произойдет, не было.

Были люди, которых эта новость встретила в дороге. Многие были вынуждены искать жилье. Кто-то снял, кто-то напросился к местным, были и те, кто ночевал в Станице Луганской на рынке, в торговых павильонах. Через месяц деньги на аренду закончились, они в прямом смысле отрабатывали: пропалывали, занимались другими сельхозработами. Некоторые, прожили так два месяца и больше.

Через некоторое время Станица начала пропускать людей, но, скажем так, «условно». Создавались списки с той, и с нашей стороны. Помогали согласовать их, насколько я понимаю, международные организации. «Обмен» был раз в 14 дней. Судя по всему, так называемая ЛНР отправляла людей на обязательную обсервацию, место было одно, и там можно было поместить не более 23-24 человек. Я слышал, что первую группу на обсервации сутки не кормили, потом начали давать кашу без мяса, самую простую и дешевую еду.

До последнего времени причины для проезда в «ЛНР» должны были быть очень весомыми - болезнь или смерть родственников, вопросы с несовершеннолетними детьми, и т.д. Но мы наблюдали странные вещи. Пропускали людей, у которых поводом была только луганская прописка, а те, кому нужно было срочно ехать, ждали. Была семья из трех человек, но соглашались пропустить только одного…

Практически все, кто ждал открытия КПВВ, уже проехали. Но в ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который хотел вернуться домой...

Как оборудованы КПВВ с учетом эпидемии? В каком состоянии больницы на Луганщине?

Мы мониторили ситуацию в конце весны. Тогда только на Станице Луганской был установлен санпропускник, в котором замеряли температуру, делали тесты. Оттуда людей передавали медработникам или они ехали домой. КПВВ обрабатывался службой ГСЧС после каждого массового прохода. На КПВВ «Майорск» пограничники признались, что сами меряют температуру, хотя это не их функция.

Надо признать, что местная власть проделала большую работу, закупила оборудование для больниц. Подключился частный бизнес, включились волонтеры. Сейчас там наименьшие показатели заболеваемости по Украине, ни один медик не заразился. Впрочем, не знаю, стоит ли полностью верить этой статистике, не занижают ли ее.

Была идея отправлять всех, кто въезжает со стороны «Л/ДНР» на обсервацию. Вы и ваши коллеги объехали места, куда собирались поселить людей. Можете рассказать об этом подробней?

Места обсервации в медучреждениях были в ужасном состоянии: ни горячей воды, ни налаженного питания. В Белолуцке люди должны были бы пользоваться одним душем, который представляет собой шланг с воронкой, прикрученной к умывальнику. Туалет – один на всех, и не совсем исправный. Речи об очистке стоков, хранении отходов по всем нормативам, не шло. При этом, у того спального корпуса был общий двор с гериатрическим интернатом, в котором живут несколько десятков наиболее уязвимых для COVID-19 пожилых людей.

Должны были быть места обсервации и в нескольких гостиницах, но их руководству ничего не сказали. Некоторые узнали об этом, когда к ним начали приезжать с проверками Нацполиция и СБУ.

Сейчас тем, кто пересекает КПВВ, надо установить на смартфон программу «Дій вдома». Нет возможности загрузить приложение – не пропускают. Но не у всех пожилых людей есть возможность купить смартфон, быстро научится пользоваться им после кнопочного телефона.

А если человек остановится у знакомых, родных, они тоже будут на обсервации или могут свободно перемещаться?

В той программе надо указать место, где ты живешь. С кем, насколько они острожные – вопрос порядочности. А жители Луганщины такие же сознательные, как и в другой части Украины.

Как думаете, когда КПВВ заработают на полную мощность?

В Станице через КПВВ за смену проходило около десяти тысяч человек. В «Майорске» - семь-восемь тысяч, в направлении Мариуполя еще меньше. В целом это – двадцать-тридцать тысяч человек.

Сейчас цифры уменьшатся, приехать на один день за пенсией или покупками не получится (вернуться можно будет через 14 дней). Но, понятно, что, несмотря на подготовку, наши больницы не готовы к резкому скачку заболеваемости.

И как будут пропускать людей с той стороны – непонятно. Там нет закона, может происходить, что угодно. Там царят паника, неразбериха, хаос. Я видел флеш-моб - дончане фотографировались с табличками: «Украина, открой границы». При том, что с нашей стороны сообщение открыто с 10 июня. Некоторые КПВВ еще не работают как положено, но дончане обращаются с претензиями к украинскому правительству, а не к вожакам непризнанных республик.

Карантин как-то повлиял на военные действия? Насколько спокойно рядом с КПВВ?

Из-за карантина журналисты перестали ездить в эти районы, а обстрелы усилились. Многие мои знакомые говорят, что ситуация ухудшается. Стрельбу слышно уже из Северодонецка – это 25-30 километров от Крымского. Знакомая из Тошковки говорит, что собирается уезжать из-за того, что выстрелы все чаще и сильнее. Обстреливали Золотое-4. Были ранены мирные жители в Авдеевке, в Марьинке. Если говорить о КПВВ, то относительно недавно пророссийские боевики обстреляли позиции ГПСУ из противотанкового ракетного комплекса вблизи КПВВ «Марьинка». Обострение есть, и оно довольно заметно. Это не «перемирие».

Влад Абрамов