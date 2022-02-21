По словам министра, массовой эвакуации не было, лишь несколько тысяч людей в полупустых автобусах вывезли для фейковой "картинки".

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал "фарсом" вывоз оккупантами людей с территорий ОРДЛО и заявил, что информация о массовой эвакуации не соответствует действительности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

"По нашей информации, для постановки фейковых "мосфильмовских" дешевых сериальчиков несколько тысяч человек в полупустых автобусах вывозили. И те автобусы курсировали туда-обратно для того, чтобы показать картинку. На самом деле люди никуда не уезжали, не покидали своих домов. По нашей информации ночные клубы продолжали работать в Донецке. Единственное чем пугали местное население - это включали сирену в громкоговорители каждые 30 минут. Люди звонили нам в Украину, на подконтрольную правительству часть, и мы слышали, что происходит", - отметил Резников.

Он добавил, что сейчас оккупанты создают на тех территориях систему террора и устрашения.

"Но если граждане Украины будут иметь желание покинуть временно оккупированные территории, перестать быть заложниками, конечно их здесь примут. Правительство к этому готово, местные администрации готовы. Если КПВВ перекрыты, есть другие варианты попасть в Украину - как они раньше делали через Харьковскую область и т.д. Мы всех принимаем. Украина вас ждет, Украина вам не враг", - подчеркнул министр.

По словам Резникова, главари псевдореспублік "ЛНР" и "ДНР", которые ранее записали видеообращение по эвакуации населения, де-факто такими своими действиями задокументировали российский преступление.

"Фактически они захватили пожилых людей, женщин и детей в заложники, чтобы сделать их частью военной операции", - сказал он.

Министр уточнил, что сейчас эти люди, которых вывезли в Ростовскую область и покинули на произвол судьбы, пытаются вернуться домой.

"Одновременно российские оккупационные администрации объявили всеобщую мобилизацию, то есть захватили в заложники мужчин. Добровольно почти никто не хочет участвовать в этом фарсе. Поэтому людей заставляют получать оружие, запугивают, что иначе признают украинскими шпионами и будут пытать", - сказал Резников.

Эвакуация украинцев из оккупированного Донбасса в Россию

18 февраля главари "ЛДНР" объявили об эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Ростовскую область. Для этого организовали их вывоз автобусами.

Путин обещал обеспечить их необходимыми условиями пребывания и выделить по 10 тысяч рублей (более 3 тыс. грн, — УНИАН.).

Однако эвакуированных людей оказалось гораздо больше, чем развернутых мест в пунктах. Всем, кому не хватило мест в укрытиях, отправили в санатории.

20 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что эвакуированные в РФ жители ОРДЛО возвращаются домой.

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