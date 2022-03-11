Он подчеркнул, что для украинцев нет "хороших" и "плохих" русских, ведь при молчаливом согласии граждан РФ происходит уничтожение Украины.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко обратился к россиянам, которые еще способны мыслить. Видеообращение выложил его брат, мэр столицы Виталий Кличко.

"Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и ровняете с землей наши города и дома! Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии вы посеяли ненависть на века", – сказал Владимир Кличко.

Он подчеркнул, что для украинцев нет "хороших" и "плохих" россиян, ведь с молчаливого согласия граждан РФ происходит уничтожение Украины.

"Не хотите быть страной в полной изоляции? Не дрожите от страха. Будьте смелыми, как украинцы. И спасайте свою страну. А мы свою не сдадим", – призвал Владимир Кличко.