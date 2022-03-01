Артисты призывают остановить войну.

Российские актеры Сергей Писаренко и Евгений Никишин записали видеообращение в связи с происходящим сейчас в Украине.

На данный момент артисты пребывают в Украине, они собственными глазами видят бомбежку российскими военными мирных жилых массивов и призывают срочно остановить войну.

"Нельзя называть это операцией… Это война. Самая настоящая война. Над нами пролетали ракеты, взрывались снаряды. Мы видели, как взрывался роддом, в котором должна была рождаться моя дочь… Надеяться и сохранять уверенность, что бомбы летят в военные объекты – самая большая ошибка. Убивают гражданских людей. Невинных ни в чем детей… И посылают тоже на это войну мальчишек, которые не готовы воевать", – отметил Писаренко.

"Остановите эту войну. Все, кто может. Иначе не будет ни Украины, ни России. Срочно остановите. Всех, кто может, призываю", – добавил он.

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