В сети появилась аудиозапись того, как учительница "объясняет" ученикам, как не нужно себя вести, чтобы не попасть в поле зрения ФСБ.

Десятиклассникам одной из школ Симферополя (Крым) "объяснили", что не нужно делать, чтобы не попасть в поле зрения ФСБ.

Аудио общения учительницы с классом опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

На аудио учительница приказным тоном запрещает ученикам делать в соцсетях публикации о войне в Украине. По ее словам, сотрудники ФСБ постоянно следят за ними в соцсетях и в реальной жизни.

"Никто не будет церемониться, пошутил, не пошутил учитывая нынешнюю обстановку, закроют и даже фамилии не спросят. Посмотрите свои соцсети, посмотрите, что вы постите", - отметила учительница.

Также педагог отметила, что учителя тоже волнуются, ведь не знают, куда отправили их родных-военных. Она признала, что в Украине убивают мирное население, но якобы делает это не российская армия по заданию Путина, а "нацисты, фашисты".

"Мы с вами понимаем, что это не мирное население стреляет. Это нацисты и фашисты, которые действительно долгое время зарождались там. Которых целенаправленно везли туда. Я не хочу, чтобы кого - то из моего класса забрали ФСБшники", - заявила учительница.

Как сообщал УНИАН, российским школьникам начали рассказывать о войне в Украине, которую развязал Путин. Однако детям навязывают пропаганду, выдуманную в Кремле для оправдания агрессии.

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