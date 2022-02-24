Блогер-миллионник обратился к своей российской аудитории ради сохранения мира.

Известный тревел-блогер Антон Птушкин записал видеообращение к россиянам. Он призвал остановить войну, которую начал Путин.

Видео появилось в Instagram блогера.

Птушкин отметил, что он записывает это видео, когда российская бронетехника прорывает государственную границу и атакует Киев.

"Все как в школе, когда мне рассказывали о 22 июня 1941 года, только сейчас это не в учебниках истории, а за окном", - отметил блогер.

На фоне новостей о нападении РФ на Украину Птушкин обратился к своей российской аудитории.

"Я должен это сказать. Украина - это суверенное государство. Это государство, которое никогда не нападало на Российскую Федерацию. А сегодня Россия объявила нам войну. Вам, конечно, могут говорить, что это военная операция, но это не военная операция. Это - настоящая война. Вам будут говорить, что объекты, которые будет атаковать российская армия, - это военные объекты. Но это тоже неправда, потому что "Грады" уже прилетают в жилые дома. Уже гибнут мирные жители, гибнут солдаты с обеих сторон. То, что сейчас происходит - это реально хаос. Это 41-ый год. Только мы поменялись местами, потому что мы дома, а русская армия пришла, чтобы этот дом у нас забрать", - заявил Птушкин.

Блогер призвал россиян решительно выступить против этой войны.

"Если вы думаете, что она вас не касается - вы ошибаетесь. Она касается абсолютно всех. Находясь в Киеве, находясь в Украине, очень тяжело переживать эту ситуацию. Если вы думаете, что это не страшно... Это очень страшно. Я верю в лучшее и надеюсь, что мы с вами еще когда-нибудь увидимся", - сказал Птушкин.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.