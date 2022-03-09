В ведомстве предупредили о дезертирстве оккупантов.

Вооруженные силы Украины предоставили оперативную информацию по состоянию на 9 марта 2022 года.

"На Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов", - говорится в заявлении.

Кроме того, в связи с яростным сопротивлением жителей Херсона, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины.

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