По словам Мусиенко, власти не следовало отрицать наличие угрозы.

Украинские власти выглядели несуразно, когда отрицали информацию западных СМИ о скоплении российских войск вблизи границы.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире канала "Украина 24".

"Мы в этой ситуации выглядели немного комично и несуразно, потому что ведущие мировые СМИ начали демонстрировать фотографии и сообщения о том, что фиксируется по одному из направлений. Речь идет о районе российского города Смоленск, серьезном скоплении техники, которое не прекращалось", - говорит он.

По словам эксперта, следовало понимать, откуда берутся сообщения в мировых СМИ о российских войсках. Он уточнил, что разведка и Минобороны подтвердили информацию западных партнеров об угрозе лишь спустя неделю.

"На границах у нас находятся примерно 114 тысяч военнослужащих Российской Федерации, это по официальным сообщениям нашей разведки. В принципе есть тенденция к тому, что они могут расти", - прогнозирует он.

Читайте такжеМинистр обороны рассказал о "позитиве" в информации об угрозе вторжения РоссииЭксперт предполагает, что 41-я армия РФ теоретически может быть применена с севера на юг - через Беларусь на Украину, а также на западе - в сторону Польши также через Беларусь.

"Учитывая, что так называемый мигрантский кризис на белорусско-польской границе совпал с наращиванием военного контингента, можно допустить, что теоретически, возможно, он направлен не только против Украины, но и потенциально против Польши", - говорит Мусиенко.

По его мнению, Украине расслабляться точно не следует - угроза будет стабильной.

"Но нам от этого не легче, поскольку, учитывая существующие риски, кроме 41-й армии, у нас на границах за 5 лет выросли две армии - 8-я и 20-я. Суммарно там больше 70 тысяч военнослужащих, и они уже будут навсегда, вряд ли оттуда исчезнут", - отметил он.

Ситуация на границе РФ и Украины: что происходит

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Автор: Юрий Годован