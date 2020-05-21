Журналист показал пострадавший от обстрелов автомобиль, в котором оккупанты взорвали бойцов (фото)

Журналист напомнил вчерашнее заявление одного из главарей террористов, который предупредил о боевой готовности.

На Донбассе в результате попадания мины российских оккупантов в авто украинских защитников погиб один боец, еще пятеро ранены.

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Военный журналист Андрей Цаплиенко изложил в Telegram последствия сегодняшнего взрыва в ООС.

На фотографиях – полностью изуродованный корпус автомобиля, в котором находились военные. Из-за мощного взрыва пострадали также краска, стекло и колеса транспорта.

«По одной из версий, боевики установили на пути машины противотанковую ТМ-62м», – пишет журналист.

По словам Цаплиенко, на месте взрыва есть воронки и осколки от 120-мм мины, предположив обстрел. В то же время он отметил, что вчера неподалеку погиб на мине командир украинского батальона «Луганск-1» и главарь оккупантов.

Журналист также напомнил вчерашнее заявление одного из главарей террористов, который предупредил о боевой готовности.

«Понятно, на полномасштабное наступление в оккупантов сейчас нет сил. Но, зато, они абсолютно способны развернуть против нас войну диверсионных групп», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины, двое получили ранения, а еще четверо получили боевые травмы