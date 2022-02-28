Жители Энергодара дают отпор российских захватчикам.

Жители Энергодара в Запорожской области не остались в стороне от войны в Украине, которую развязала Российская Федерация.

Энергодарцы без всякого оружия вышли на улицы и блокируют проезд техники российских оккупантов.

"Нас невозможно победить! Энергодарцы блокируют пути, чтобы остановить продвижение техники противника. Без всякого оружия, голыми руками, люди сопротивляются оккупанту! Энергодарцы – вы уже в истории! Украинцы поддерживайте инициативу храбрых! Победа близко", - говорится в заявлении Сухопутных войск ВСУ.

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