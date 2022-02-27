Экс-министр обороны подчеркнул, что это будет негативная для Украины ситуация, потому что это "фактически растянет наш фронт".

Вероятность участия Беларуси в войне с Украиной на сегодня является достаточно высокой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал экс-министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время телемарафона.

"Они (власти Беларуси) сейчас скорее всего уже приняли решение об участии в кампании на стороне России. Фактически они это делали и до этого - через их территорию проходили русские войска, а сейчас уже есть информация, что они уже отправляют на нашу территорию десант", - сказал Загороднюк.

По его словам, "насколько известно, Беларусь планирует по полной программе привлечь свои силы и средства и присоединиться к этой кампании".

Экс-министр обороны отметил, что это будет негативная для Украины ситуация, потому что это "фактически растянет наш фронт", и Минобороны знает об этом риске.

"Это шокирует меня лично, потому что с белорусами мы еще не воевали за все годы. Мы стоим на пороге еще одной международной трагедии", - добавил Загороднюк и отметил профессионализм Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, на сегодня есть вероятность того, что Беларусь выставит свое войско против Украины.

Такой прогноз озвучил руководитель проекта в Институт черноморских стратегических исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.