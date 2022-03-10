Это поможет украинцам, которые из-за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность.

Кабинет министров утвердил порядок использования анонсированного ранее временного цифрового удостоверения личности "еДокумент".

Об этом в своем видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Его можно будет сгенерировать в приложении и на портале "Дия". "еДокумент" будет содержать всю необходимую информацию и QR-код для подтверждения личности. Это поможет украинцам, которые из - за войны потеряли документы, удостоверять при необходимости свою личность", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в приложении "Дия" появится новое временное цифровое удостоверение "еДокумент" для граждан, которые из-за войны остались без документов. Это удостоверение будут признавать органы государственной власти, Нацполиция, военные на блокпостах. "еДокумент" автоматически будет доступен всем пользователям "Дии".

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