Стороны также обсудили военную помощь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что страна будет усиливать санкции против России, чтобы нанести ей максимальный экономический ущерб.

Об этом сообщается в Twitter Владимира Зеленского.

"Провел очередной разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили усиление санкционного давления на РФ, дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором, в том числе оборонную помощь. Ценю лидерство Великобритании в противодействии преступлению, которое совершает Россия на украинской земле", - сказано в сообщении.