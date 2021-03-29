В период 2014-2019 годов на временно оккупированных территориях Донбасса удерживали более 1900 военнослужащих ВСУ.

За жестокое обращение с украинскими военными в "тюрьмах" Донетчины сообщено о подозрении двум лицам.

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Как сообщили в офисе генерального прокурора им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, один из подозреваемых в апреле 2014 - феврале 2015 года был охранником в «тюрьме», обустроенной оккупационными властями РФ в Донецкой области на базе регионального Управления Службы безопасности Украины. Он жестоко обращался с украинскими военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. Подозреваемый регулярно избивал пленных, нанося телесные повреждения, в частности переломы ребер. Он пытал военных, чтобы получить показания о якобы совершении преступлений «заключенными».

Второй подозреваемый организовал в «тюрьме» так называемой «ДНР», обустроенной на базе Изолятора временного содержания Снежнянского горотдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных Сил Украины. Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством спальных мест, без надлежащего питания.

По данным Офиса генпрокурора, в этих "тюрьмах ДНР" содержалось более 150 военнослужащих.

Такие действия являются нарушением ст. ст. 13, 17, 25, 29 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, запрещающей негуманное обращение с военнопленными.

Всего органами прокуратуры установлено, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действовало более 160 мест незаконного содержания. Там на протяжении 2014-2019 годов содержалось более 1900 военнослужащих.

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Автор: Светлана Закелова