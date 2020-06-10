Двух организаторов псевдореферендума на Донбассе приговорили к 5 годам тюрьмы

Прокуратура добилась наказания в виде реального лишения свободы для двух жителей Лиманского района.

Донецкий апелляционный суд поддержал обоснованные доводы прокуратуры Донецкой области и приговорил двух жителей с. Щурово Лиманского района к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, суд установил, что 11 мая 2014 года женщина и мужчина, занимая должности председателя и заместителя председателя участковой избирательной комиссии, организовали проведение незаконного референдума по определению самостоятельности так называемой «ДНР» в помещении одного из кафе с. Щурово Лиманского района.

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В феврале 2020 года Краснолиманским городским судом указанные лица признаны виновными в совершении преступления и приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Не согласившись с указанным приговором, прокуратура обжаловала его в апелляционной инстанции и Донецкий апелляционный суд поддержал обоснованные доводы прокуратуры.

Справка: за май 2020 года по ч. 1, 2 ст. 110 УК Украины к уголовной ответственности привлечены 14 человек, из которых 2 депутата. Так, за участие в организации и проведении в 2014 году незаконного референдума о признании так называемой самостоятельности «ДНР» приговорены 6 человек, обвинительные акты в отношении 5 лиц направлены в суд и еще трем лицам сообщено о подозрении.

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