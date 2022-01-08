Пассажиропоток по сравнению с последней неделей прошлого года уменьшился на 34% на КПВВ "Станица Луганская".

Движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 8:00 и длится до 16:00. Однако, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ежедневно открыт со стороны временно оккупированной территории Украины только КПВВ "Станица Луганская". Пассажиропоток по сравнению с последней неделей прошлого года уменьшился на 34%. Так, с 1 января через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 3 тыс. 939 человек, а на контролируемую территорию – 4 тыс. 037 человек.

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Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 221 человек и 39 транспортных средства во временно оккупированную часть Донецкой области. В то же время 193 человека и 36 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Кабинет министров упростил порядок пересечения контрольно-пропускных пунктов с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополь.

Изменения предусматривают отмену ограничений по регистрации в электронном сервисе "Дома" и освобождают от прохождения самоизоляции или обсервации для украинцев, которые будут въезжать с временно оккупированных территорий.

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