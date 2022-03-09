Скандальный российский пропагандист Александр Коц, который 8 лет дезинформировал о ходе войны на Донбассе, приехал в Киевскую область вместе с оккупантами.
Коц уже успел дать комментарий кремлевским СМИ, выкрыв свою геолокацию.
Пропагандист рассказывал об якобы успехах хода боевых действий в интересах российской армии, дезинформировал о "гуманитарных коридорах", умолчав, что россияне их постоянно срывают, и заявил об ударе российской авиации по украинским позициям.
С российскими захватчиками в Киевской области Коц как минимум с 7 марта.
Политик Борислав Береза даже объявил вознаграждение за поимку Коца.
Россия вместе с оккупацией населенных пунктов традиционно высаживает десант своих пропагандистов. Так было, в частности, во время захвата ЧАЭС и атаки на Запорожскую АЭС.
Сотрудники пропутинских СМИ оправдывают вторжение России в Украину и замалчивают преступления российских войск против гражданского населения.
Александр Коц имеет награду за "освещение" событий в Сирии и неоднократно брал интервью у уже ликвидированного боевика "Моторолы". После уничтожения террориста пропагандист даже посвятил его памяти целую статью в "Комсомольской правде".