Текст сообщения / фото radiosvoboda.org
Утром 23 ноября жители оккупированной части Донецкой области получили на свои телефоны сообщения с требованием явиться в «военкоматы».
Читайте такжеОккупанты на Донбассе собрались сделать "иностранцами" украинцев, у которых нет паспорта РФ - разведкаОб этом сообщает Радио Донбасс.Реалии со ссылкой на местных жителей.
Отмечается, что требование адресовано тем, у кого есть "мобилизационное предписание" или кто получит "повестку". При себе требуется иметь "паспорт".
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