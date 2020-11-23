Требование адресовано тем, у кого есть "мобилизационное предписание" или кто получит "повестку".

Утром 23 ноября жители оккупированной части Донецкой области получили на свои телефоны сообщения с требованием явиться в «военкоматы».

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Отмечается, что требование адресовано тем, у кого есть "мобилизационное предписание" или кто получит "повестку". При себе требуется иметь "паспорт".

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Автор: УНИАН