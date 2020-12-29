Год назад на Донбассе состоялся большой обмен удерживаемыми лицами. Среди освобожденных был донецкий журналист Станислав Асеев.

Журналист из Донецка Станислав Асеев, который ранее побывал в плену боевиков "ДНР", рассказал о ситуации в городе, с 2014 года находящемся под оккупацией.

Об этом идет речь в его интервью УП.

"Это советский город. Меня часто спрашивают, какой сейчас год в Донецке. И это интересно, потому что учитывая то, что происходит в "Изоляции" и подвалах, это, бесспорно, репрессии 1930-х. Но если смотреть на общую картину, то это советское прошлое, конец 1970-х, 1980-е годы", - пояснил он.

По словам Асеева, некоторые люди "очень надеются на РФ, гордятся, что Россия их поддерживает".

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"А с другой стороны, я бы не сказал, что со стороны России есть какая-то пропаганда советских 70-х. Но в Донецке именно они", - добавил он.

Асеев уточнил, что ситуация в оккупированном Луганске еще хуже: луганчане говорят, что "Донецк - это еще неплохой город".

"Очень много людей и не выходили из того советского состояния. И когда их погрузили в 70-е, 80-е годы, они там оказались, как рыба в воде. Потому что там всегда была ностальгия по советским временам. Донецк 2012-го и Донецк 2015-го - это совершенно разные города. Не только потому что война и разрушенная инфраструктура. Это изменения психологические, ментальные. Даже если газеты 2015 года открыть, там будет такое: "высадили еще 5 кустов роз, посадили акацию, Захарченко молодец", - рассказал журналист.

Обмен пленными в 2019 году

Год назад, 29 декабря 2019 года, состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Из плена боевиков вернулись 76 украинцев, в том числе журналист Станислав Асеев, который находился в плену более 2 лет. Из плена освободили 12 военных и 64 гражданских лиц.

Всего освободили 81 человека, но 5 человек остались на оккупированной территории. В рамках обмена Украина передала боевикам более 120 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене. Украинские власти в частности передали бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской в 2014 году, и бразильца Рафаэля Лусварги.

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Автор: Юрий Годован