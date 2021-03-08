Донецк в оккупации / скриншот
В сети показали очередное видео из оккупированного боевиками "ДНР" Донецка, которые свидетельствуют о том, что город фактически опустел.
Запись на странице в Facebook обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").
"Город-миллионник... до оккупации... Просто видео из Донецка. Пустой парк...",- отметил он.
В комментариях к видео некоторые пользователи обратили внимание на полное отсутствие людей. "Апокалиптическая тишина... Может все по домам прячутся, бухают...", "У них что, комендантский час подвинули?", - написали пользователи.
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