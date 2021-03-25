Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за две недели в марте зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
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Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.
"С 8 по 21 марта 2021 года СММ зафиксировала 1 тыс. 260 нарушений режима прекращения огня против 944 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в отчете.
Также в течение двухнедельного отчетного периода СММ подтвердила информацию о трех жертвах среди гражданского населения, двое из которых погибли.
"Поэтому совокупное количество жертв среди гражданского населения с начала 2021 года насчитывает четыре человека: двое погибших и двое раненых", - говорится в отчете.
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