По данным наблюдателей миссии, с начала года в регионе в результате обстрелов или взрывов погибли двое гражданских лиц, еще двое получили ранения.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за две недели в марте зафиксировали увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

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Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"С 8 по 21 марта 2021 года СММ зафиксировала 1 тыс. 260 нарушений режима прекращения огня против 944 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в отчете.

Также в течение двухнедельного отчетного периода СММ подтвердила информацию о трех жертвах среди гражданского населения, двое из которых погибли.

"Поэтому совокупное количество жертв среди гражданского населения с начала 2021 года насчитывает четыре человека: двое погибших и двое раненых", - говорится в отчете.

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Автор: Виталий Саенко