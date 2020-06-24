Задержанному на линии разграничения боевику "ДНР" сообщили о подозрении (фото)

У боевика обнаружили контракт с "воинской частью ДНР", форма российского образца, "военный билет" и "удостоверение участника боевых действий" так называемой "ДНР".

Следователи Службы безопасности Украины уведомили о подозрении участника так называемого "4 батальона территориальной обороны ДНР", задержанного пограничниками при попытке нелегального пересечения линии разграничения.

Читайте такжеНа Донбассе боевик забрел к украинским военным и поплатился (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, согласно предварительным данным следствия, житель временно оккупированного Донецка в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он с оружием в руках охранял военные объекты боевиков и участвовал в боевых учениях.

Сотрудники СБУ установили, что фигурант подписал контракт на "службу" в террористической организации "ДНР".

Во время задержания у боевика обнаружены контракт с "воинской частью ДНР", форма российского образца, "военный билет" и "удостоверение участника боевых действий" так называемой "ДНР".

Боевик уведомлен о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Ранее УНИАН писал, как на Донбассе задержали 20-летнего боевика с набором "документов".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram