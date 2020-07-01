На Донбассе оккупанты травмировали украинского воина

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое травмирование.

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Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенных пунктов Орехово и Травневое противник обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и автоматические станковые гранатометы. После обеда оккупанты активизировались и на подступах к Авдеевке, где использовали минометы 82-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным штаба, на участках разведения №1, №2 и №3 в Станице Луганской, Золотом и Петровском режим "Тишина" соблюдался.

Как сообщал УНИАН, в украинской разведке рассказали об огромных потерях оккупантов на Донбассе в июне.

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