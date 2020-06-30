Оккупанты разместили на скрытых позициях артиллерийские установки и гаубицы – разведка

Самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицы калибра 122 мм размещены на Северодонецком, Авдеевском, Бахмутском, Торецком и Мариупольском направлениях.

На Донбассе российские оккупанты на скрытых огневых позициях разместили самоходные артиллерийские установки и гаубицы с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

"Командование российско-оккупационных войск продолжает осуществлять мероприятия, которые не допускают стабилизации обстановки. В частности, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения на скрытых огневых позициях содержатся самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30 на Северодонецком, Авдеевском, Бахмутском, Торецком и Мариупольском направлениях", - сказал он.

По данным разведки, для повышения эффективности применения своей артиллерии оккупанты увеличили количество корректировщиков огня на передовых позициях и интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе с начала сегодняшних суток оккупанты дважды обстреляли позиции украинских военных.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки вооруженные формирования 12 раз нарушили режим тишины.

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