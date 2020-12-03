С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе нарушили режим прекращения огня вблизи Водяного и Опытного.

Читайте такжеВ разведке назвали численность российских войск на оккупированном ДонбассеОб этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 3 декабря, вооруженные формирования РФ и ее наемники семь раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного, враг совершил несколько выстрелов из минометов 120-мм калибра и автоматических станковых гранатометов. На этом же участке противник четыре раза провел дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, выстрелами из противотанкового гранатомета российско-оккупационные войска нарушали провозглашенный режим прекращения огня вблизи населенного пункта Опытное.

Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко