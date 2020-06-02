КПВВ на Донбассе готовят к открытию после 10 июня

Сейчас пересечь линию соприкосновения на Донбассе можно только по отдельному решению командующего Объединенными силами в случае чрезвычайных обстоятельств гуманитарного характера.

Первые контрольные пункты въезда/выезда на линии соприкосновения в зоне проведения ООС готовят к открытию после 10 июня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сказал на традиционном селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского.

Читайте такжеЖитель ОРДЛО подорвался на мине боевиков и получил тяжелые ранения – разведка

«Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в зоне проведения ООС после 10 июня», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Государственная пограничная служба заявила, что в связи с правительственным решением о продлении общегосударственного карантина до 22 июня, ограничения на пересечение линии разграничения в КПВВ продолжают действовать.

Пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего Объединенными силами при чрезвычайных обстоятельствах гуманитарного характера. Однако наличие важных жизненных обстоятельств и положительное решение командующего Объединенными силами на пропуск не гарантирует пересечения линии разграничения, поскольку российские наемники блокируют такие попытки и разворачивают граждан в так называемую «серую зону».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram