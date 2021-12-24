Такой вывод он сделал из-за предстоящих переговоров президентов США и России

Известный доктор Евгений Комаровский высказался об угрозе нового вторжения РФ, комментируя слова спикера парламента Руслана Стефанчука о возможности нанесения Россией ядерного удара по Украине.

В эфире телеканала "Украина 24" Комаровский сразу предупредил, что не является экспертом по заявлениям о ядерном ударе, а всего лишь "строит коммуникационные параллели".

По его словам, тема возможной новой войны с РФ ежедневно всплывает в Украине "из всех утюгов". В связи с этим, считает он, "отец нации" (вероятно, президент страны) должен публично успокоить украинцев по этому поводу.

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"А так получается, что представители на высочайшем уровне власти говорят совершенно противоположные вещи. Я по крайней мере для себя понял одно - поскольку Путин сказал, что в начале января у них какие-то переговоры будут [с Байденом]... Поскольку они договорились, что они встретятся в начале января, то я готов поздравить всех жителей нашей страны с тем фактом, что таки до Нового года, скорее всего, никого бомбить не будут", - заявил Комаровский.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.