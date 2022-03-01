Надписи к военным страны-агрессора появились на бордах городских улиц.

В Черниговской области появилась новая социальная реклама, предназначенная специально для российских оккупантов.

По это сообщает Черниговский областной ТЦК и СП.

Флешмоб рекламы для российских захватчиков распространяется по украинским городам. Теперь надписи на бордах появились на улицах Чернигова и Нежина, которые страдают от вражеских обстрелов.

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