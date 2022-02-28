В частности, речь идет о помощи во время переживания таких симптомов как галлюцинации, апатия, ступор, нервная дрожь, плач, истерика и другие.

Кандидат психологических наук (PhD), психиатр и психотерапевт Спартак Суббота подготовил методичку с советами оказания психологической помощи в условиях войны.

В частности, речь идет о помощи во время переживания таких симптомов как галлюцинации, апатия, ступор, нервная дрожь, плач, истерика и другие.

"Лучший способ овладеть собой, особенно в экстремальных условиях - это помочь тем, кто, собственно, нуждается в помощи. Именно поэтому я подготовил методичку. в которой рассказал о возможных сложных психологических состояниях человека и пошаговых действиях, которые стоит делать в такие моменты. Методичка рассчитана на то, чтобы каждый из нас был готов к разным ситуациям, не поддавался панике и понимал, как поддержать других. Поскольку ничто не делает нас столь сильными, как неравнодушие и помощь людям", - рассказал Спартак Суббота.

В методичке специалист дает советы как, например, действовать при нервной дрожи. Для начала дает перечень признаков этого состояния: сильное дрожание всего тела или его частей, которое длится достаточно долго и истощает организм. Чтобы преодолеть конкретно это состояние, нужно по возможности усилить дрожь - потрясти за плечи 10-15 секунд, продолжать разговаривать с человеком, а после попробовать уложить спать.

Остальные советы можно скачать по ссылке.

Также Спартак Суббота готовит к публикации методички с советами для спасателей, родителей и детей и других уязвимых категорий.